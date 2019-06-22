身障手冊改版 1.2萬人未換證

2019-06-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕身障者注意！衛福部提醒，舊制、未註記效期的身障手冊換發作業將在七月十日截止，目前還有約一萬兩千人未換證，一定要如期換證，否則地方政府可註銷，影響持有人權益。

綠色變粉紅 逾61萬人已換證

舊制身障手冊是綠色，因沒有效期等欄位，因此從二○一五年七月起開始換發，預計四年換發完畢，下月十日是最後期限。目前全國身障者約一一七萬人，二○一二年起開始採新、舊手冊並用，新的身障者就使用新版的手冊，其餘約六十多萬人則在二○一五年開始陸續換發。

根據衛福部統計，目前已有六十一萬七千多人完成換證，還有約一萬兩千人還未辦理換證，可能是部分身心障礙者認為障礙情形不會改善就不用換證，或誤解要到醫院進行重新鑑定、怕麻煩而未換證等因素。

持有舊版換發 不需重新鑑定

社家署副署長祝健芳說，若逾期未完成換證，依身心障礙者權益保障法第一○六條規定，地方政府得註銷該身心障礙手冊，持有人相關權益，如稅負和健保減免、免牌照稅、停車免費，將受影響。

祝健芳說，持有舊版綠色身心障礙手冊的民眾，只要到戶籍所在地的公所辦理換證，不需要重新鑑定，若行動不便無法外出換證者，也可以申請郵寄換證或到宅換證。

還沒有換證民眾，可儘速聯繫戶籍所在地的社會局處，相關資訊可洽詢1957福利諮詢專線，或直接撥打全國各地方政府的換證諮詢電話。

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