身障手冊改版 屏東還有344人未換證

2019-06-24 12:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕身障手冊改版，舊版身心障礙手冊將在下個月失效，屏東縣政府統計，目前縣內換證率已達98.74%，尚未換證的還有344人，縣府社會處也再次提醒，下月10日前未完成換發，將影響全民健保、所得稅與牌照稅減免等福利。

舊制身障手冊是「綠色」，因沒有效期等欄位，衛福部從2015年7月起開始換發「粉紅色」的新版身障手冊，原本寫明疾病名的舊版身心障礙手冊，新版中也改以身體構造損傷分類的代碼，新版預計4年換發完畢，下月10日是最後期限。

屏縣社會處身障福利科科長田禮芳指出，縣府在2015年下半年起寄發換證通知書，屏東縣目前尚未換證還有344人，目前已透過地方鄉鎮公所協助，協助未換證者儘速換證。

縣府社會處也提醒，尚未換證民眾，其相關福利權益如勞保減免、農保減免、健保費減免、身障生活補助、牌照稅等，將會被取消，為保障權益，持有舊版綠色身心障礙手冊的民眾，只要到戶籍所在地的公所辦理換證，不需要到醫院重新鑑定，若行動不便無法外出換證者，也可以申請郵寄換證或到宅換證，有任何問題可洽屏東縣政府社會處身心障礙福利科，連絡電話：08-7320415轉5379、5384、5381、5382、5383。

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