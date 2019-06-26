20年最大改造！竹市東門城新竹之心 擬打造友善步行城市

2019-06-26 15:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東門城新竹之心邁向步行城市動土儀式今天舉行，這是東門城20年來最大的改造，除再次邀請建築師邱文傑建操刀改造，更會把與圓環交接的7大路口人行道都加大，且融入無障礙設計並設置城市導覽資訊系統，期許讓190歲的東門城與周遭步行空間更親近，打造竹市完整的步行城市藍圖。

市長林智堅說，新竹市是全台第一個提出步行城市藍圖的城市，而東門城是新竹之心，更應有友善的步行環境，未來東門城步行環境完工後，行人可連結新竹火車站到東門城、護城河，整個舊城區將有更完整的步行環境。同時會加入水域治理概念，加強該區排水，發揮護城河原有的滯洪功能，且突顯東門城古蹟風華。

林智堅說，上任以來，已投入1.7億打造4公里的新竹之森步行環境，此次將投入3.72億打造的步行城市，除改善火車站前後站，還包括城隍廟前鯉魚廣場的重新整理和通學步道的改善等，其中東門城的改造最重要，除會把圓環的人行道與街廓加大，也會縮減車道，將空間還給行人。

林智堅說，東門城新竹之心是竹市很重要的建築設計，不過整體空間被區塊阻隔，加上階梯高高低低，對身障者與長輩不太友善，此次改造工程，將把設計簡單化，做出弧形平面空間，在不影響古蹟下，擴增下沉式廣場的空間，未來將成為竹市戶外的藝文表演場；且考量年輕人需求，將以不鏽鋼包覆地下道，讓大鏡面成為藝文表演與練習空間。

建築設計師邱文傑說，20幾年來他時常掛念東門城新竹之心的案子，很高興有機會再參與這次改造，透過市府規劃的步行城市理念，他希望把東門城融入7大路口，成為連結任何民眾都能進入的空間，且以易維管方向設計，納入水域治理範圍，結合護城河發揮滯洪、防洪功能，讓新竹之心東門城與新竹之森串聯。

都發處長陳凱凌說，東門城環境改善工程，除結合人本步行、都市生態景觀，也引入滯洪韌性設計思維，總存水量可達3300公噸，同時具都市景觀、蓄水、滯水、滲水、保水功能。改造後，晴天將是青年朋友練習街舞、休閒漫步的都市開放空間，雨天則變身成為都市滯洪池，急驟雨量能暫時儲存於「都市小水庫」內，降低都市排水系統過載和緩和都市水患壓力，未來工程會採局部施工，減少交通不便。

此次東門城環境改善工程經費約3490萬元，未來可連結中正路、東門街、文化街、府後街、文昌街、勝利路、仁義街等7大路口，預計明年初完工。

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