反納骨塔自救會抗議 質疑鄭聚然「向縣府施壓」

2019-06-26 15:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣「反河背納骨塔自救會」今早至頭份市公所、苗栗縣政府陳情，希望市長羅雪珠勿放行業者拓寬道路，也盼縣府能傾聽鄉親心聲。自救會並痛批玉寶文創納骨塔負責人、苗栗縣議員鄭聚然「向縣府施壓」，並參加議會調查小組涉「球員兼裁判」。苗縣府則仍強調業者一切合法，無權駁回申請。

鄭聚然表示，議會成立專案調查小組，連署名單上不知為何出現自己的名字，強調他本人從未簽署，更無涉及「球員兼裁判問題」，反批縣議員曾玟學不先查證就到處散布假消息，「可以告他，但我這年紀已可當他爸了，不想跟他計較。」

針對納骨塔爭議不斷，鄭聚然火力十足反嗆自救會，「想要錢直接說，不用假意抗爭要脅賣土地」，並點名曾玟學、陳光軒、黎煥強等議員，明明是同事卻不當面溝通，反而不斷在外批評，懷疑有其他目的；鄭強調，他願意給予河背鄉親最優惠的回饋方案，但居民不願溝通，甚至強行封路，猶如「環保流氓」。

鄭聚然也反控自救會長、上興里長陳仁成，「一千元的土地要賣我一萬元，合理嗎？」質疑對方是價錢談不攏，才要藉抗爭逼他買地；陳仁成回擊稱，若納骨塔啟用附近土地價值全都下跌，而鄭卻不斷想用便宜價錢購買週邊土地，故與里民談好都以高價出售，否則堅決不賣，「請他有本事就把河背土地都買走。」

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