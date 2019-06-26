雲縣今年最大就業博覽會29日登場 1500事求人

2019-06-26 12:19

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今年度最大就業博覽會本週六（29日）於縣立體育館登場，共有102家廠商提供1500個職缺，雲林縣長張麗善表示，當天職缺9成以上都在雲林縣，請求職者多把握，開創自己職場幸福未來。

張麗善指出，雲林縣勞動參與力60.3%比全國平均高1%，失業率約3.6也比全國平均低，顯示縣民都能努力，縣府於畢業季邀請縣內廠商聯合徵才，讓社會新鮮人能找到合適工作，也讓其他求職者如願在職場上發揮所長。

縣府勞工處長張世忠表示，這次就業博覽會參加徵才廠商涵藝台塑、義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭（旭硝子）、福懋科技、全家便利商店及三好國際酒店等，職類選擇多元，可吸引更多縣民留在雲林就業；另為充裕長照人力，設置「長照徵才專區」，有19個長照機構聯合徵才，提供100多個職缺。

張世忠說，就業博覽會於29日上午9時至下午3時在雲林縣立體育館，會場同時規劃「履歷健診」、「職涯輔導」、「彩妝及頭髮義剪」專區，由專人協助求職者，免費提供求職者履歷健檢、職涯測驗，簡易整體造型包括剪髮、開運彩妝等，提升就業成功率。

求職者可預先至台灣就業通網站登錄個人履歷資料，服務台將有專人協助列印個人履歷表，其次除了提供紙本職缺手冊外，民眾透過手機掃描QR CODE就能下載職缺資訊，還有好康活動，1000份羊肉料理免費品嚐，也可以參加集章換摸彩券抽iPAD及兌換精美宣導品1份。

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