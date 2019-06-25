新竹工作男年收55萬可存33萬 「節省生活」引熱烈討論

2019-06-25 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名男性網友在PTT發文，指自己是南部人，在新竹縣工作2年半，月薪3.3萬，年薪55萬左右，沒和父母拿錢，一年可存33萬，詢問其他網友：「這樣有辦法活到老死嗎？」

原PO表示，他在新竹縣做大夜班物料作業員，固定做2休2，撇除幫人代班外，一年加班只有10天左右，說他會保持單身一輩子，因為沒交過女友也不可能交，沒辦信用卡，不買房也不買車，因為買不起，他只騎中古機車，另外用9年的筆電還再用。

他說，自己獨自一人住在每月房租4200元的套房，一個月花1.5萬左右，休閒只有看球賽、漫畫、電影等不用錢的娛樂，每月也只有吃飯、加油、手機、房租和水電等基本生活開銷，其他都存起來，沒有任何高額花費，一年可存33萬，每個月強迫轉帳薪水到另一個帳戶，「這樣有辦法活到老死嗎？」

此文一出，引起網友熱烈討論，許多人表示「能存到33萬很厲害」、「住外面一個月只花15000含房租算超會省」、「板上多的是你月薪2、3倍，每月被貸款吸到月光的，你至少過得愜意」；不過也有不少人建議「你至少辦一張信用卡吧，累積信用」、「不用加班，建議去研究一些投資理財」、「要買年金保險或相關保險」、「既然買房生子都不可能，那你辛苦存錢下來是要？」、「新竹套房4200？其實我不太懂低生活品質的活著是要幹嘛，存錢買塔位嗎」。

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