美國女生21歳走過所有國家 將刷新金氏世界紀錄

Lexie Alford正等待金氏世界認證成為最年輕去過所有國家的人。（Lexie Alford授權）

2019-06-25 17:31

〔影音新聞／綜合報導〕環遊世界是很多人終其一生的夢想，但這位美國女生Lexie Alford以21歳的年紀就完成環遊世界196國的夢想，這196個國家包含所有聯合國會員國，再加上中華民國、巴勒斯坦和梵蒂岡，她同時也打破金氏世界紀錄，即將通過認證，成為最年輕造訪所有國家的人，她5/31來到最後一站北韓，為這趟偉大的旅程畫下終點，她在IG和個人網站記錄了旅程的點點滴滴，讓網友一同見證她刷新紀錄的過程。

有很多人好奇她怎麼這麼年輕就能完成如此壯舉，她表示從小就懷有環遊世界的夢想，為此她積極打工存錢，獨自籌措所有旅費，也絕不浪費錢在不必要的事物，她也說了她和父母同住這點十分關鍵，幫助節省不少生活開銷，而且因為家人經營旅行社之故，從小就和家人四處旅行，接觸到很多旅遊資訊，她在18歳時就已經造訪了72個國家，也是在此時她意識到自己有機會破世界紀錄，最後她用三年的時間完成夢想。

當她被問道對台灣有什麼印象，她表示有苦也有甘，一方面她很喜歡台北市整潔的市容、101大樓、特殊的建築風貌和美食，但遺憾的是相機在台灣被偷了，無法秀出台灣的照片。

Lexie Alford完成了大多數人一生無法企及的目標，她在6/15已經發表TED演講，接下來預計會有更多公開演講的邀約，並且打算撰書記錄旅行的所見所聞。

Lexie Alford在北韓板門店拍照，宣佈完成環遊世界196個國家。（Lexie Alford授權）

Lexie Alford從小就開始存錢準備環遊世界，旅途中的花費能省則省。（Lexie Alford授權）

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