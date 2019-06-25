豐原高商教學數位化 全國首創180度多功能情境教室

2019-06-25 16:45

〔記者歐素美／台中報導〕隨著科技的進步，學校的教學方式也要跟上數位化腳步！豐原高商因應108年新課綱，全國首創180度多功能情境教室，學生上課宛如身歷其境，攝影棚則提供教師錄製課程，上傳雲端或透過直播，讓學生在家可以自學，教學數位化，不僅提升學習效能，也可供教師互相觀摩學習。

豐原高商創立於民國24年，具有84年歷史，培育商業人才無數，目前有商業經營科、國際貿易科、資料處理科、應用英語科、體育班、綜合職能科及進修部，去年畢業生的國立科大錄取率達94%，統測成績一直維持在全國前3名，表現優異。

配合教育部108年新課綱「自發、互助、共好」的精神理念，該校最近斥資設立全國首創的180度環景的多功能情境教室，透過現代化的科技，將6台投影機融接，讓圖片實景投射於的螢幕上，例如國際貿易科學生，配合課程，可宛如在銀行或海關上課，身歷實境，是很特別的學習環境；還可轉換成雙螢幕模式，例如上課時左邊可播放教師的講義，右邊則可播題目、答案等，有利於教師上課時間的掌控及多變化的教學模式。

學校並建立攝影棚，教師可將上課內容錄製後上傳雲端或直播，學生就算病假缺課，也可在家自主學習，甚至進行補救教學。

豐原高商實習處主任陳進銓表示，108年新課綱，學生需選修6至18小時的微課程，有了雲端教學，每個老師可透過錄影將自己專精的部分或課程內容錄下，不僅學生不怕缺課，隨時可以自學，也可提供其他老師觀摩，互相交流，精進教課技巧及內容。

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