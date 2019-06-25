危險性內容偽裝成卡通 教育部提醒家長啟動監護功能

2019-06-25 14:48

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假到了！教育部今天提醒，不肖人士把危險性的內容偽裝成卡通，例如噴血的巧虎，甚至先播放一小段正常影片，之後再播出暴力、血腥、變態等惡意的內容，孩子們用智慧手機上網看影片時可能受害，家長要多注意，也要教導孩子提高警覺。

依國家發展委員會107年度「個人家戶數位機會調查報告」，107年行動上網率再創新高，12歲以上民眾有高達98.2％曾行動或無線上網，97.7％持有智慧型手機，顯示網路使用及擁有智慧型手機已是國人普遍有的現象。教育部提醒家長，暑假期間應多關心孩子的上網情形，給予孩子相關上網設備時，應先教導正確的網路使用態度，並訂定相關的規範。

資科司高級管理師許雅芬表示，以前家長只要注意孩子使用電腦的時間，但行動載具及網路科技的普及，改變孩子網路使用的型態，人人有手機、處處有網路的情況下，如何防範孩子接觸網路不當內容，變得比過去困難，政府機構和民間組織極力阻止不當內容，例如《兒童及少年福利與權益保障法》第46條，為防止兒童及青少年接觸有害其身心發展之網際網路內容，要求相關主管機關應積極推動相關政策外，也要求網際網路平台提供者應該訂定相關自律規範。

資科司提醒，有心製造或傳播不當內容的人，依然可透過境外平台傳播不當的影音內容，像是近年來，網路上就出現了標題或影片封面偽裝成無害的兒童卡通，例如噴血的巧虎等可怕影片，或是在影片開始時先播放一小段正常影片，然後再播出不當惡意的內容，因此要特別提醒家長，隨著暑假將至，更須留意孩子手機網路使用安全，瞭解、關心孩子使用行動載具及網路的狀況。

許雅芬表示，3C產品大多內建「家長監護功能」，透過監護功能，家長可以設定允許孩子使用網路的時段及時間長短，也能避免孩子在使用網路時接觸不當的內容，不論是哪種作業系統的手機和平板電腦，其內建的監護功能經設定後，該裝置就僅能使用符合的年齡分級範圍，家長購入新機時，可先設定相關的監護功能後，再將手機或平板電腦給予孩子，同時也應該告訴孩子正確的使用習慣並約定使用方式。

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