台西文蛤大量爆斃 官民專家齊會勘

2019-06-25 14:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕台西文蛤傳大量暴斃，縣府邀集行政院農委會漁業署、水產試驗所、家畜衛生試驗所、雲林區漁會、台西鄉公所及雲林縣台西養殖權益促進會實地會勘，希望找出問題原因，讓養殖業可以永續養殖。

雲林縣文蛤養殖面積約3300公頃，占全國4成左右，年產量3萬公噸，產值26億元，縣長張麗善指出，近年來文蛤異常死亡情況已呈現常態化，恐危及產業生存，呼籲中央政府必須嚴肅看待問題，找出文蛤暴斃原因。

文蛤面臨育成率大幅下降，專家學者普遍認為與疾病抵抗力逐年下降，魚塭水質及池底環境惡化，甚至近親繁殖有關，加上入夏以來飽受豪雨及連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

張麗善表示，縣府為文蛤協助業者改善水質及池底環境，今年度已爭取漁業署補助200萬元，縣府配合24.8萬元，委託雲林區漁會辦理海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫中，漁民可逕向該會申請購買益生菌及養殖桶，提高益生菌培育藻水效益，穩定水質及降低池底惡化，提升文蛤育成率，增加漁民收益。

另在強化優質文蛤種苗供應來源方面，縣府續推動多元水產養殖設施補助計畫，補助漁民建構現代化水產繁養殖場，提高生產水產種苗繁殖效率與品質安全，奠定養殖漁業永續發展基礎，期在最短時間內補充養殖業者量足夠種苗來源。

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