台7丁線新城橋封橋施工在即 宜縣府盼搭便橋被打回票

2019-06-24 18:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕連接宜蘭市、員山鄉的台7丁新城橋，將展開改建工程，預計27日封橋施工，但封橋期間民眾得被迫繞遠路，縣府盼施工單位搭設便橋因應；不過，公路總局認為，搭設便橋工程至少延宕半年，卻僅省3分鐘，未將便橋納入考量；縣府說，希望施工單位再研議。

新城橋原為雙向、單線車道，是宜蘭市前往員山鄉的交通要道，因橋身老舊，公路總局推動改建工程，工程總經費近4億元，工程2月動工，預計明年5月19日完工，改建路線總長約1140公尺，雙向會配置快、慢車道，提高交通安全及便利性。

隨工程進展，公路總局按規劃將在27日封橋施工，車輛可依照建議路線往南或往北改道，但替代道路路程增加5至7公里，還得停等紅綠燈，勢必增加交通往返時間。

為此，縣府日前提出建議，盼在不影響工期下，研議搭設便橋，方便民眾通行，對於便橋搭設與否，公路總局坦言「有難度」。

四工處表示，新城橋工期已從23個月壓縮至16個月，若在評估增設便橋，除河堤的安全與施工深基礎開挖外，還涉及計畫變更、增辦用地徵收、危評申請、河川公地申請，還有夜間通行安全等不確定因素。

四工處認為，工程開始前就與地方民眾討論，才決議採全橋封閉施工並規畫施工期間替代道路，當時已決定便橋搭建不納入規畫考量。但陳歐珀認為，改建工程地方期待早日完成，他要求承辦單位應再將搭建便橋與否做最後評估。

對此，縣府秘書長林茂盛說，希望公路總局在不影響工期下，針對便橋施工再評估，同時也應加強民眾宣導、溝通，以免產生民怨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法