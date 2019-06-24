苗市田寮圳惡臭惹怨 斥資1.35億改善

2019-06-24 15:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市田寮圳兼具灌溉及排水功能，惟長期以來水質惡臭等，引發民怨，苗栗縣政府獲中央補助及自籌共1億3500萬元，將採以礫間接觸氧化法來改善田寮圳水質，今天由苗栗縣長徐耀昌等人主持動工儀式，預計明年5月下旬完工。

苗縣府水利處長楊明鐃指出，田寮圳水路長約2.6公里流經苗栗市10多個里，為早年興建的市區灌溉暨排水系統，惟有些區段住戶的家庭廢水排入，衍生惡臭，長期以來民怨不斷。

苗栗縣府爭取中央前瞻計畫「全國水環境改善計畫」，獲行政院環保署補助1億800萬元及地方配合款2700萬元，規畫在舊苗栗農工校地興建水質淨化場，截流田寮圳周圍的家庭、農業排放污水，以礫間接觸氧化法進行水質處理，有效改善田寮圳水質。

苗栗污水下水道系統（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施工程，今天由徐耀昌及環保署主任秘書葉俊宏等人，率苗栗市長邱鎮軍、轄區議員及苗栗市代、里長等人焚香祝禱，祈求施工順利，隨後徐耀昌等人持鏟動土，預計明年5月21日完工。

此工程內容包括，透過礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，有效整治田寮圳水質，並降低水中的懸浮固體、氨氮、生化需氧量及惡臭等。

徐耀昌指出，此工程採地下化方式建置，完工後回復上方廣闊的綠地，進行周圍環境綠美化，同時施設教育廊道，讓民眾可進入體驗及了解水質淨化過程及方式，盼大家一起來珍惜水質源，提升生活品質。

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