肌萎地板滾球國手為國爭光 侯友宜願為他伴舞

2019-06-24 12:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市八里愛心教養院患有肌肉萎縮症的地板滾球國手張孜維，即將於7月2日至9日前往韓國首爾參加亞洲及大洋洲錦標賽，希望爭取優異成績前進2020東京帕運；市長侯友宜被他奮鬥的精神及優異的表現感動，激動的說「你是我生命中最重要的鬥士」，讓新北市學著你的榜樣並肩作戰，當你帶著好成績回來時，「市長給你跳舞」。

張孜維出生就罹患肌肉萎縮症，大肌肉幾乎都沒有力氣，症狀會隨著年齡越來越嚴重；2歲半入住新北市八里愛心教養院至今，從最早牙醫師林鴻津的關注，教養院的院生陸續被看見；其中，張孜維不因身體受限於電動輪椅上，積極求學，畢業於真理大學日文系，也曾獲總統教育獎鼓勵。

張孜維說，不知道自己能活多久，趁活著的時候，多學一點東西、多嘗試一點東西，「至少做過，就不會後悔」；2007年升大學前，接觸地板滾球運動，看似簡單的運動，卻是極重度身體障礙者唯一可做到的運動，他認真反覆練習，運用戰術，屢創佳績，連日前跟他比賽的侯友宜，都公開承認連輸3局，甘拜下風。

市府與教養院今天為張孜維舉辦「首爾地滾拚出頭，東京帕運Let’s go」誓師大會，除了侯友宜之外，還有許多贊助參賽經費的民間團體到場為他鼓勵；據了解，張孜維出國比賽一趟花費約20萬元，社會局媒合許多社會善心人士、團體，總幾千元到十幾萬元不等，已募得166萬餘元。

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