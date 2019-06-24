醫遭控歧視「性向不正常內視鏡要多消毒5分鐘」 院方稱了解中

2019-06-24 10:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣張姓男子日前到陽明大學附設醫院求診，控訴診間醫師在診間詢問他的性向，還稱「性向」會影響內視鏡消毒時間長短，「若不正常要多消毒5分鐘」，醫師回應讓張男傻眼，他事後將經過貼上臉書，質疑「這問題太不專業了吧？」對此，院方表示，正在了解當時狀況。

張男指出，他因為腮幫子下方兩側有腫脹，透過陽明醫院整形外科醫師介紹，轉診至同院耳鼻喉科，由另名醫師負責看診，醫師診斷認為是唾液腺問題，接著用內視鏡檢查喉嚨狀況。

未料觸診結束後，該醫師反詢問張男「你性向正常還不正常」，接著追問「你性向正常的嗎？」在座張男當場傻眼回應「我不會說正常或不正常。」

張男控訴，醫師後來語氣咄咄逼人，質問「是正常還不正常，不會把這個紀錄上去」，因整個問題相當不正常，他反問「這跟我看診內容有關嗎？」沒想到醫師卻稱「若性向不正常，內視鏡會多消毒5分鐘」、「我是為了下一個病人好」。

張男受訪時指出，醫師在提問前，態度客氣像要卸下你的心防，但沒想到後面問題卻如此「不專業」。

他質疑，看診態度跟問題是兩回事，而且性向與病情無關，醫師問題讓他沒有防備，且不管是什麼性向，內視鏡都應該有同一程度的消毒不是？這些問題讓他「非常不舒服！」

張男事後將整段過程，貼上個人臉書，有網友支持張男，認為醫師問題不專業，且帶有歧視意味；對此，陽大醫院表示，還在了解當時狀況。

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