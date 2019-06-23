醫師詢問性向稱「內視鏡要多消毒5分鐘」 網友傻眼控歧視

2019-06-23 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕Facebook上有一名網友說出日前至陽明醫院蘭陽院區就診的經歷，控訴該科醫師涉性向歧視，稱「性向」將影響內視鏡消毒時間長短，令該網友當場傻眼，直呼「這問題未免太不專業了吧？」，誇張行徑引發眾多網友批評。

據貼文指出，該網友因感覺「腮幫子腫漲」不舒服，前往陽明醫院蘭陽院區就診，醫師診斷為唾液腺問題，後用內視鏡視診網友喉嚨內部，指出有食道逆流造成的紅腫。

網友控訴，檢查後該名醫師竟突然問道：「欸你性向是正常還不正常？」令網友無言以對，回應表示：「我不會說正常或不正常...」。沒想到醫師仍不斷追問，並說「我不會把這個紀錄上去的」、「我只是要確認一下而已，我剛才把內視鏡放到你喉嚨，那如果你性向可能...（自略），我等一下就會把內視鏡多消毒5分鐘。」

網友聽到醫師說法震驚不已、啞口無言，但醫師又緊接著說：「如果你是不正常的話，內視鏡進到你喉嚨，這之中如果有傷口的話...（自略），我等一下內視鏡就會多消毒5分鐘。」並表示：「我這是為了下一個病人好，我沒有其他意思。」

醫師誇張行徑，令該網友不禁直呼，「我剛才是被霸凌嗎？」、「這醫師什麼意思？」、「這問題也未免太不專業了吧？」、「不管是什麼性向，你的內視鏡都應該要有一樣程度的消毒不是嗎？」

其他網友看完貼文多數也支持該事主說法，認為若此事屬實，該醫師確實有違專業素養。亦有網友認為這是單方說法、沒有證據，對此事主表示：「有哪個病人會心想著『我要錄音』然後去診間看病的？」、「當下被問那些問題時，我連思考都來不及。」

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