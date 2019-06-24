停止「綠色交通計畫」？ 中市：網路謠言

2019-06-24 10:17

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善空氣品質，前台中市政府提出「台中關鍵8微克綠色交通計畫」，最近傳出該計畫遭市長盧秀燕停掉。市府交通局長葉昭甫澄清，綠色交通持續推動，且新市府團隊要讓政策更好更有效率，預計今年底台中市電動公車數量將達到200輛，並鼓勵購置電動車及規劃捷運路網，力求讓民眾有感，呼籲民眾請勿僅以計畫名稱判斷台中市是否持續推動綠色交通。

葉昭甫指出，為推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市在2013年僅有10輛電動公車，經由政府及客運業者努力，目前已達150輛目標；另新市府今年7月1日將再新增2條路線、10輛電動公車，電動公車總數推升到160輛，達全國之冠。

交通局表示，而台中市電動公車路線數也已達23條，包含9、11、12、55、74、181、199、242、248、352、354、355、356、357、359、A1路、701、800、811、812、813、920及956路等，民眾於市區、沙鹿、清水、龍井、大甲、外埔、后里、豐原、神岡、潭子、大里及太平等地區皆可搭乘到電動公車。後續仍有4條路線25輛電動公車將上路，預計今年底台中市電動公車數量將達到200輛，未來將持續配合中央政策，鼓勵業者多參與購置電動公車。

葉昭甫也提到，電動公車數量多寡並非是減少廢氣排放的決定因素，若無人搭電動公車一樣無法達到節能減排，因此，今年重點在於調整制度，讓更多人願意搭乘公車，讓台中公車回到良性發展。

此外，新市府持續鼓勵購置電動車，減輕移動汙染源對空氣品質的影響，自今年3月開始，凡車牌上有註記「電動車」的汽機車，不用再向交通局申辦電動車證，即享有免費停放市有收費車格的優惠。

至於捷運部分，葉昭甫指出，目前捷運綠線整體進度穩定超前，達84.23％，捷運藍線也已完成綜合規劃作業簽約，捷運綠線延伸大坑及彰化、機場捷運、屯區捷運也積極推動與規劃中，期盼促進大台中整體區域均衡發展；市府持續推動綠色交通，也將未達預期效益的政策再行修正，期盼外界勿單以計畫名稱看待新市府團隊對綠色交通方面投入的心血和努力。

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