台中老人健保補助7/1可望恢復 22萬人受惠

2019-06-23 23:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕看過來！台中市老人健保補助可望7月上路，約有超過22萬老人每月最高可獲約750元的健保補助！台中市長盧秀燕今天在一場活動中表示，市府追加預算日前已獲議會二讀通過，可望超越黨派藍綠獲支持，明日如再獲議會三讀通過，市府今年7月1日起將能比照北市及高市，恢復老人健保補助。

盧秀燕今日出席廣亮慈善會活動時肯定慈善會成立至今32年，常年做善事、做公益，幫助許多生活困苦的人，她要代表市民表達謝意，她並表示，除民間團體為社會做的努力外，市府也要持續加油、造福更多長輩。

盧秀燕表示，恢復老人健保補助是她在競選市長時提出的重要政見，希望能讓65歲以上的長輩均能享有健保福利，但目前老人每個月健保保費約750元，家有兩老1個月就要繳1500元，且多數均是子女幫雙親繳納，增加家庭經濟負擔。

盧秀燕指出，目前市府送出追加預算給市議會審查，日前獲議會二讀通過，目前看來是已獲不分黨派議員支持，相信今天該追加預算若能順利通過，台中市將比照台北、高雄、桃園與新北市，老人即能享有健保補助，安心享受健保福利。

盧秀燕指出，台中市的老人健保補助雖有排富條款，但社會局統計，台中市將有多達6、7成的老人可望受惠，減輕負擔；而台中市社會局指出，台中市老人數已達34萬人，推估7月起65歲以上且綜合所得稅率5%以下的長者約22萬人，約需7億2千餘萬元。

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