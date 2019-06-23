宜蘭三級排球 頭城家商組隊接手

2019-06-23 17:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪國中、國小排球隊賽事成績優異，但宜蘭無高中職有排球隊，優秀球員只能被迫出走；經多方協調，國立頭城家商將成立排球校隊，預計108學年度成軍，成為宜蘭唯一所有排球隊的高中職；頭商校長陳琨義說，希望讓宜蘭優秀球員，繼續在家鄉打拚。

礁溪國中、國小發展排球運動多年，兩校採一條龍方式訓練，今年礁溪國中在國中排球甲級聯賽男子組摘冠；不過，宜蘭縣無高中職有排球隊，有冠軍球員家長奪冠後開心不起來，感慨孩子「成績再好，還是得被迫往西部縣市求學」。

縣府原先尋求某私立學校接手高中階段訓練，但對於場地、教練等部分，公、部門無共識，最後無疾而終。

最近縣府、礁溪國中、國小及宜蘭縣排球委員會主委蕭錫鑫等人與頭城家商討論，確定學生來源、教練資源後，頭商確定出面承擔，接手成立排球校隊。

「一定要站出來」陳琨義解釋，礁溪國中小排球採一條龍式訓練，但卡在無高中職接手，優秀球員若留在宜蘭求學，無法延續國中小學成果；為了達成家長、學生期待，頭商願意出面接手，負起教學重任。

按頭商規劃，排球校隊招收約12名學生，可經免試管道進入頭商普通高中班級就讀，108學年度上學期正式成軍。

陳琨義說，頭商排球隊從零開始，但球員在國中、小學就有良好基礎，成軍初期教練仍會以礁溪國中為主，讓學生「無縫接軌」，他也會向中央爭取專任教練，為宜蘭爭光。

縣府教育處長王泓翔說，縣府會補助部分開訓費用，另協調排球委員會提供專業師資，一起合作將宜蘭三級排球做起來；因宜蘭排球選手有良好基礎，目標兩年後在甲級聯賽打出好成績。

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