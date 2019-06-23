長榮空服員罷工》空服員輪班罷工「梁老師」三度現身帶動氣氛

2019-06-23 15:24

〔記者陳恩惠／桃園報導〕長榮空服員自20日下午4點無預警罷工行動，直到下午2時已經進入第70個小時，仍有百餘名桃園市空服員職業工會成員在大雨滂沱中，坐在搭建的帳篷內，為自己爭權益，今天下午現場再度發出驚呼、尖叫聲，原來是長榮機師梁學賢「梁老師」第三度到埸加油，風趣幽默的言談，讓罷工空服員笑聲連連，舒解罷工緊張氣氛。

梁學賢説，為什麼站出來支持？是因為之前曾經擔任工會理事，知道和資方協商的辛苦，並提起去年機師工會罷工時的狀況，以及桃園市政府負責雙方協商的過程，呼籲政府應該擔任中間人（煤人）的角色，為雙方喬到一個適當的結果。

梁學賢將台語歌曲「金包銀」，以英語直譯歌詞的方式，唱著「Others life are gold and sliver」讓現場爆出笑聲，以詼諧逗趣的方式，舒解罷工空服員的壓力，第二度帶著現場唱「隱形的翅膀」，然後説明為什麼組工會的原因，表示遇到颱風天硬飛，在惡劣天候下，飛機上有如坐「大怒神」的恐懼，獲得在場空服員的共鳴。

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