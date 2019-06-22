仲夏夜北回歸線之旅 虎井夕陽野餐音樂會好浪漫

2019-06-22 19:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕北回歸線經過澎湖離島虎井嶼，澎湖國家風景區管理處配合交通部觀光局行銷2019寶島仲夏節活動，今天傍晚在虎井嶼北回歸線地標旁「追日大道」，舉辦賞夕陽野餐音樂會活動，400人徜徉在大自然美景中。

虎井嶼當地耆老帶領眾人走訪虎井嶼聚落各處私房景點，導覽解說雄偉壯麗的玄武岩地形，最後徒步登虎井古道，走到西山遊憩區，行程多元、精心規劃，讓今年的虎井嶼音樂會熱鬧非凡、活力無限。現場也邀請澎湖縣風箏協會，在草原上升起色彩繽紛、造型可愛的各式大型風箏，營造陸海空三度空間的立體畫面及愛情島意象。

開幕熱場特別邀請虎井國小林妍伶校長、許秋霞老師及小朋友準備的閩南語自編童謠演唱「蜈蚣嫁翁」，為活動展開序幕。今年音樂會主軸，邀請小號演奏家陳錫仁老師率領台灣銅管五重奏團表演，團員有小號余文凱、法國號李欣卉、長號柯宗良及低音號陸君泰等音樂家，演奏了爵士、民歌、古典及流行歌曲，曲風多樣、形式活潑。

澎管處長許宗民說，虎井嶼被世界最大旅遊指南評選為「十大秘密島嶼」，是一處擁有國際級觀光景點的島嶼，澎管處運用活動整合海洋文化、海島特色及地方美食等，以夕陽音樂饗宴型塑澎湖海島渡假風情的旅遊意象與浪漫氛圍，吸引海內外旅客的造訪與探索。透過觀光局年度規劃「2019寶島仲夏節」系列活動，期則樹立活動品牌，打入國際市場。

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