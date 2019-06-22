溫情簡訊奏效 長榮證實多名空服員委託協助取回三寶

2019-06-22 16:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工行動已邁入第3天，桃空職工今早已宣布收取會員的三寶（護照、台胞證、工作證）已達1900份。不過有許多首日就參與罷工的空服員，昨日在長榮航空發送多封簡訊，詢問組員是否願意回來上班後，有不少人已決定回心轉意。

長榮航空表示，昨日起公司已陸續收到組員表達願意回來上班，並有不少人擔心自己去取回三寶會遭不正當對待，紛紛寫下委託書請公司代為領取；不過擔心願意回來上班組員會遭霸凌，所以現階段多少組員願意回來上班，尚無法對外公布。

長榮航空昨日陸續發出多封簡訊，包含桃空職工突襲罷工後，組員倉促之下做出參加罷工決定，但經過時間沉澱後，願意停止罷工回來服勤，皆可與公司連絡，長榮會珍惜每位回心轉意與公司站在一陣線的組員。若有服勤意願，但有向工會取回三寶之困擾，公司將有專人協助等。

長榮航空表示，簡訊發出後就陸續有收到組員表達願意回來上班，但不方便去領取證件，當事人親自填寫委託書請公司協助去向工會領取。長榮航空強調，基於保護組員的立場，公司能提供協助的事情都會去做，也會做好人數及身份保密，有意願回來服勤組員都可與公司進行聯繫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法