長榮下週五前維持四成運能 林佳龍呼籲勞資重回談判桌

2019-06-22 11:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空空服員罷工邁入第3天，預估有5萬1800人次旅客受影響，交通部長林佳龍今日上午5點返抵國門後，隨即於9點主持交通部第4次應變會議，結束後受訪表示，長榮航空初估28日前都可維持4成運能，法律訴訟無助勞資和諧，呼籲雙方回到談判桌，盡快讓罷工風波落幕。

林佳龍表示，航空業罷工影響深遠，但台灣勞動法治規定不夠周全，他已一再表達現在法令預告功能不夠明確化，特別是罷工預告期，雖已有預告效果但不夠明確，民主就是不斷學習，讓制度能更完善，這次罷工也能做為未來法令修改的重要參考。

長榮空服員宣布罷工時，林佳龍正代表我國赴友邦貝里斯鞏固邦交，他在得知長榮罷工後，就決定從貝里斯趕回，並請交通部同仁，根據罷工前應變中心會議所擬計畫展開應變；他今日聽取報告後，對於同仁努力與初步結果，包含罷工後桃園機場秩序良好，沒有發生太多衝突、長榮航空報到的安置、簽轉旅客、擴大機型、合併航班等因應措施等，表達肯定與慰勉之意。

林佳龍表示，根據長榮所提資料，至6月28日前約可維持40%運能，能夠執行基本飛航能量；國際航班也有督促長榮航空，根據可能罷工時間做各項因應。林佳龍說，現在已看見長榮停止6月29日前的訂位，不再接受訂位就可維持基本運能，讓罷工持續下去也不會造成更嚴重的傷害。

媒體詢問長榮航空昨日向工會提告並求償，會不會造成更嚴重的勞資衝突。林佳龍表示，勞資雙方在罷工發動後，一定都會持續角力，台灣是民主社會，勞資雙方各自用他們認為適當方式表達立場，法律戰、心理戰、輿論戰等他都是尊重，但雙方都已表達意見及展現決心跟立場，呼籲可減少一些刺激的言行，且認為法律訴訟無助於最後勞資的和諧。

對於如何能促成勞資雙方走回談判桌，讓罷工盡速落幕，林佳龍表示，勞資協商會由勞動部、地方勞政單位主政進行第一線協商，交通部會全力配合，促成更有效的勞資協商，呼籲勞資雙方，能夠換位思考並用同理心，存異求同找出交集。

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