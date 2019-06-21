長榮空服罷工》林佳龍明晨5點返台坐鎮 9點主持應變會議

2019-06-21 20:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日晚間6點，針對桃園市空服員職業工會罷工行動，召開第3次應變會議，主要就長榮明日運能，及旅客、旅行團處理做討論。交通部政次王國材表示，交通部長林佳龍明日上午5點就會返抵國門，上午9點將主持第4次應變會議，並於會後向外界說明。

王國材表示，旅行團方面，今日出境共77團、1740人，入境38團、882人受影響；這部分都是由觀光局與旅行公會全聯會協助處理轉團，部分未出發團客就直接取消或延期。長榮明日運能，原定飛航177架次，確定取消112架次，剩37%運能可運用，其餘63%運能會透過簽轉、改期、取消來處理。

桃園機場停機位今日也重新規劃，王國材表示，長榮過去最高在桃園機場停放64架飛機，現已準備總共63個停機位可讓長榮飛機停靠，相信遇到最壞狀況，機場停機位還是很充足。機場出境櫃台旅客處理方面，王國材說他今日去視察覺得處理不錯，現場有設100個臨時座位，且有透過發號碼牌及QR Code方式，讓旅客不用在現場等。

對於勞資衝突越演越烈，王國材表示，因為現在雙方歧見還在，都會講一些較刺耳的話，但最重要還是要針對問題來討論，希望雙方趕快回到談判桌解決問題，縮短罷工期；畢竟罷工行動勞資都受傷，但傷的最重的還是長榮航空這家公司。

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