長榮空服罷工》旅行業反制 擬發起500人抗議長榮勞資

2019-06-22 16:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕長榮空服員罷工進入第3天，除了許多航班取消已經引起民眾抱怨，旅行業者呼籲應明訂罷工預告期，並將醞釀進一步行動發出怒吼，旅行公會全聯會甚至預告，很可能在下週一與公會成員發起500人前往南崁抗議罷工空服員及長榮。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁受訪時指出，希望長榮勞資雙方能盡快恢復協商，讓罷工早日落幕，否則旅行業真的非常難做，緊接著下來就是暑假，行程到底是走還是不走？若是持續下去，暑假票也都很滿，根本沒辦法換。而在這場勞資糾紛中，最大受害者就是旅客及旅行業者，但究竟他們是何罪之有？

蕭博仁提到，空服員大概認為透過罷工造成損失會讓長榮屈服，但就他了解，長榮並無沒有那麼容易妥協，否則不會使出一口氣取消那麼多天航班的手段。他認為，旅客基本上都是零零散散，除非有人跳出來組成自救會表達意見，才有其力量，而旅行業的部分，他坦承已經在進行相關行動籌畫。

蕭博仁說，近幾年來航空業連續發生罷工事件，已經讓旅遊業者受不了，感受到必須自力救濟，因此他已經與一些業者組織聯繫，預計下週一會開會討論下一步，不排除會號召500人以上到長榮總公司前抗議罷工空服員及長榮航空。

創新旅行社董事長李奇嶽也證實，公會成員都非常支持要發聲，但形式跟具體訴求還在討論。李奇嶽認為這種屬於公眾利益性的大眾運輸，不應使用「突襲式行動」，畢竟勞資雙方自己的爭議，必須自己去協商，而非把旅客及旅行社當成肉票綁架。

李奇嶽提到，勞資糾紛罷工已造成團出不去，領隊工作權益受損，團也進不來，導遊、遊覽車、飯店等減少工作，而旅行社也要投入人力及金錢去善後，損失龐大，可說是「大家都輸」的局面。他也批評，各界多年以來都要求類似這種行業需要「罷工預告期」，但政府及朝野卻始終無作為。

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