陳情13年有解 水庫上方林地每公頃補償138萬

2019-06-22 12:23

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林湖山水庫保護帶以上林地，因水庫施工承租農民無法進入耕作，水庫完工禁止進入耕作，在立委劉建國協調下達成共識每公頃補償138萬元，湖山水庫損農自救會長吳東城表示，感謝委員協助奔走，結果雖不滿意但苦笑接受。

湖山水庫位在雲林斗六、古坑境內，2006年動工、2014大壩工程完工、2016年下閘蓄水進入試營運階段，吳東城指出，原來林地有許多承租戶耕作，淹沒區有徵收補償，淹沒區以上沒徵收，但動工後禁止水庫保護帶以上林地承租戶進入耕作，每次陳情相關單位都以會補償，完工後即可進入耕作等理由唐塞，完工後也不讓承租戶繼續耕作。

吳東城表示，水庫保護帶71、72及73林班地約有160公頃承租戶100多戶，栽種麻竹筍、柳丁、文旦、蔬菜等農作，農民承租數10年，因水庫興建無法耕作收成，自救會陳情訴求比照農地發放補償金，但協調多年沒達共識。

劉建國方邀集水利署副署長鍾朝恭及其他相關單位與自救會成員再度協商，，最後達成共識包含林務局回收租地補償金每公頃發放138萬，提報水資源作業基金管理會審議，再簽報經濟部核准後即可發放。

吳東城說，許多承租戶年事已高，甚至有3分之1人搬離，時間也已過13年，農民很感謝劉建國委員奔走協調，所以對此決議雖不滿意，但還是接受。

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