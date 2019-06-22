北港礫間接觸曝氣氧化廠 成雲林首座礫間設施環境教育廠址

2019-06-22 12:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕看不到污水，卻能淨化水質，北港礫間接觸曝氣氧化廠，在地底下設置礫間處理設施，每天可淨化1萬噸家庭廢水，地表則是綠地草皮，已取得環境教育廠址認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育廠址。

縣府水利處長許宏博表示，北港礫間接觸曝氣氧化廠位於北港鎮文仁路媽祖大橋西側，佔地為1公頃，主要截取北港鎮都市計畫區內家庭廢水，採用天然淨化的礫間接觸曝氣氧化工法，淨化污水的礫間位在地下室，高度約4公尺，以大自然河川中所取得的礫石，透過曝氣使礫石上的微生物，達到淨化有機污染物的的功能。

許宏博說，經淨化處理過的放流水可作為廠區植栽澆灌用水，或放流北港溪成為大自然水循環一環，徹底落實環教八大領域「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」目標。為推動廠區公園化、工廠地面空間已規劃為休憩、體健設施及運動公園，未來工程完工後可開放民眾進入廠內休憩使用，使北港礫間接觸曝氣氧化廠成為雲林縣第一座具有環教性質及多功能活動場域。

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