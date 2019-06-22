「你的孩子（不）是你的孩子」 大大親子影展下月高雄起跑

2019-06-22 11:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕強調兒少主權的「大大親子影展」，下月5日起在高雄電影館起跑，8月至11月巡廻全國校園，今年影展以「你的孩子（不）是你的孩子」為主題，讓民眾除了關心教育，也能同步打開世界觀、重新思索教育與親子關係的本質。

2016年由「社團法人台灣國際影音與教育協會」、「還孩子做自己行動聯盟」首創籌辦的「大大親子影展」，今年邁入辦理第三屆，今年精選台灣及各國探討兒少電影，分為「你的孩子（不）是你的孩子」、「（不）一樣的小孩」、「奇想人生」、「成長路上」 、「校園角落」、以及「大人（不）在家短片集」等6個主題單元，共16部來自國內外精選佳片並舉辦映後講談。

影展策展人台灣國際影音與教育協會理事長林杏鴻指出，孩童或青少年總是被視為父母照顧監護的角色，因為家長過度保護而讓孩童失去應有的冒險與探索能力，但應「正視孩子作為一個獨立個體，而父母家長角色為支持與陪伴角色」，家長過於期待，而加諸過多的期望在孩童身上，會使得孩童失去生活動力、甚至暴力回應或失去自我。

自稱「不務正業」的家醫科醫師、「還孩子做自己行動聯盟」發起人的李佳燕醫師表示，影展在經費極困難中還能繼續舉辦極不容易，希望透過電影讓更多人正視孩子教養與親子關係，還給孩子應有的天真無邪、活潑好動、好奇探索世界的「兒童性」特質。

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