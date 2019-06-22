長榮罷工進入43小時 工會估今可收到2千份「三寶」

2019-06-22 11:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕長榮空服員罷工已持續42小時，工會稍早公布最新進度，宣稱「三寶」（護照、台胞證、工作證）繳交數量再創新高，已達到1900份，預估今天會突破2000份，同時也批評長榮提告是曲解法令，打壓工會，除呼籲資方回歸誠意協商，也強調已做好長期抗戰準備。

工會秘書長鄭雅菱說，工會從來沒關閉協商管道，但長榮卻控告工會，這個行為根本是是知法犯法、失去理性。也批評副總何慶生有很多脫序形為，恐嚇工會幹部，這已經違法工會法，以及觸犯恐嚇罪，這樣不理性行為更破壞互信。她強調，從投票開始都是合乎程序法令，勞動局、勞動部也都認同，但長榮罔顧法律，用高額賠償金恐嚇，就是要打壓工會。

工會監事黃蔓鈴則描述現場情況，她表示現場很炎熱，但大家情緒很高昂，有很多服勤回來的人透過車窗給鼓勵，現場的同仁很多人落淚，而且也有服勤完就來繳交證件的。目前來說，有5組要進行輪班，打算進入長期抗戰，不過工會隨時都有協商誠意，也請長榮拿出誠意來協商。

對於長榮提告關於「勞工董事」為罷工訴求違法，工會律師劉冠廷回應，勞工董事是屬於參與公司治理，這也是整體勞動條件一環，勞動部長曾明確認定訴求合法。至於「罷工糾察線」遭控強制罪，劉冠廷指出，這是受到保障的罷工附隨行為，但長榮卻對糾察線攻擊，有爆粗口及辱罵等行為，這就是在打壓工會。

工會律師陳愷閎則補充，對於長榮副總脫序言論深感遺憾，包括「等你回來看怎麼收拾你」等語，顯示勞動意識不普及，現在空服員並非所謂「不爽不要做」，而是想要溝通，「看要朝甚麼方向做」。現在在這麼多警察、媒體、公眾下，副總都可以這樣進行恐嚇言語及動作，想要阻止合法罷工權，但如果鏡頭看不到的地方呢？他呼籲長榮不要再對合法罷工提出侵害。

鄭雅菱最後說，會持續籌備罷工進行，蒐集證件，對於會員堅持與踴躍抱持樂觀態度。她同時也說，對長榮打壓工會感到遺憾，仍要呼籲進行理性協商，但目前未接獲長榮邀請的協談。針對法律相關問題部分，已經準備好律師團，而會員也已做好長期抗戰準備，未來將會每10天進行一次投票，用會員民主的方式決定罷工是否繼續。

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