白河首現秋行軍蟲 今出動無人機噴藥

2019-06-22 11:20

〔記者王涵平／台南報導〕白河區1處玉米田昨傳秋行軍蟲現蹤，農改場立即確認後，今出動無人機緊急噴藥，以免疫情擴散。

區公所指出，公所同仁昨日巡視玉米田區時發現可疑秋行軍蟲蟲體，立即通報南市農業改良場及市府農業局，農改場立即派員現場確認白河區轄內首波秋行軍蟲現蹤。

區長蕭福清決定今日早上以無人機機協助施藥，對秋行軍蟲第一次緊急防治用藥，所用藥劑為賜諾特（spinetoram），以免影響在地農特產品的收成和市場價格。

公所再次呼籲農民應多加注意秋行軍蟲蹤跡，如發現可疑蟲體，一旦發現疑似秋行軍蟲請立即通報0800-039-131或洽公所協助確認。

公所表示，通報發現秋行軍蟲將直接強制噴藥，6月21日前通報成功獎金1萬元。施藥防治，第1次施藥作業由農業局執行作業；第1次以後之施藥作業，由土地所有人或作物管理人執行作業。（農業局提供藥劑，區公所發放藥劑及現場督導並拍照紀錄）；土地所有人或作物管理人依臺南區改良場指導施藥，並做成紀錄；施藥後區公所將前往現場懸掛1組性費洛蒙誘集器監測。

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