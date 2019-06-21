新豐埤頭也有石滬群 盼列文化景觀

2019-06-21 21:28

［記者廖雪茹／新竹報導］捕魚設施-石滬，為呈現人類生活智慧與自然互動的定著地景。桃園市政府今年4月8日公告新屋蚵間石滬群為文化景觀，桃園市羊寮溪出海口南岸的新竹縣新豐鄉海域，也有一群面積與新屋蚵間相當的石滬群，樹黨前竹北市民代表許育綸向文化局提報，希望也能同列文化資產保存。

對此，文化局長李猶龍表示，相關資料都已備齊，正邀集文資審議委員擇期會勘。

許育綸表示，新豐埤頭石滬或稱新豐後湖石滬群，位於桃竹交界羊寮溪出海口南岸，面積約4萬平方公尺，就現地觀察可見4個，他自己略區分為左滬、右滬、中滬和外滬，有時仍可見當地漁民利用及用自己的方式修復。

就文史調查，與桃園新屋蚵間石滬群應屬同一群，年代最早可上推至平埔族（道卡斯族）時期；清領時期，《諸羅縣志》記載從苗栗縣通宵鎮至新北市淡水、石門區等地有石滬分布，表達原住民漁法收獲豐碩；日治時期積極管理桃園廳竹北二堡石滬漁業，即包含後湖庄（今新竹縣新豐鄉）等地，石滬使用者需有「漁業免許狀」方能合法捕撈。

許育綸說，他在3年前就曾建議文化局，將新豐埤頭石滬登錄為文化景觀，但沒有下文；隨著海岸地貌變化，可惜部分石滬已遭海砂淹沒。

新竹縣農業處「海岸環境調查及國家重要溼地保育行動計畫」資料裡有記錄到新豐埤頭石滬，他希望文化局引用與新北市歷史建築「三芝新庄里石滬」、桃園市文化景觀「新屋蚵間石滬群」、苗栗縣文化景觀「後龍外埔石滬群」並列澎湖之外本島石滬文化資產，儘快修復以利保存。

根據桃園市府登錄理由，「石滬」是運用天然地形、卵石堆砌與潮汐變換所構築的捕魚設施；使用者仍擁有傳統知識，表現對土地永續利用的在地技術，也是北台灣少數尚使用與維護的石滬群，反映當地沿岸漁業特殊形式與環境關係，具時代與社會意義。#

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