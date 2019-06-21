「艇」進龍洞 帶120憨兒、育幼院童圓出海夢

2019-06-21 21:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋待用麵發起人顏維勳曾誤入歧途，悔改後發起環島行善團，近年到教養院送物資時，看到院生正在畫一艘航行大海的船舶，便想為這些院生一圓航海夢。顏維勳去年與基瓦諾育樂股份有限公司、奧莫爾遊艇及多位船主一起「艇」憨兒搭遊艇出海圓夢的愛心活動，引起熱烈回響，今年有更多船主、機構響應，沿途還有救難協會、海巡人員護航，明天將讓120名憨兒、育幼院孩童一圓心中航海夢。

顏維勳說，搭船出海，一般人只需略加安排，但對弱勢憨兒、育幼院童卻遙不可及，他發起的環島行善團邀集基瓦諾育樂公司、海洋種子、奧莫爾遊艇、龍洞遊艇玩家俱樂部等單位，明天將安排喜憨兒及育幼院等弱勢孩子搭乘遊艇，體驗海上乘風破浪的魅力。

這場「艇進龍洞 圓憨兒、育幼院童出海夢」公益活動將於東北角的龍洞遊艇港進行，憨兒、院童穿著救生衣參加行前說明，興奮之情溢於言表，看著影片中船主出海徜徉廣闊海面上，更是期待出海旅遊。

顏維勳說，一圓憨兒、院童的航海夢邁入第五年，感謝愛心船主提供遊艇、贊助活動經費的船友、參與志工，以及海巡署、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、海巡署等單位、公司協助，盼能拋磚引玉，來年讓更多弱勢兒童能夠圓夢。

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