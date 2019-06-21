長榮空服罷工》赴日工作簽證今天到期 回不了台恐成非法居留

2019-06-21 15:26

〔駐日特派員林翠儀／成田機場21日報導〕長榮航空工會無預警罷工，造成日本線今天有多班飛機受到影響，預定中午從成田機場飛往高雄的BR107班機被迫取消，由於旅客在長榮的安排下順利改搭華航或全日空班機，機場臨櫃並未出現混亂狀況。

對於長榮工會無預警罷工，台灣旅客謝小姐表示她無法接受，畢竟人在國外，臨時的應變比較困難，幸好一早到了機場，長榮人員馬上出來引導，緩和她錯愕和緊張的心情，她說雖然有了這次經驗，但以後還會繼續搭長榮，畢竟「長榮比較安全」。

從事證券業的謝小姐這次是和男友，帶著小學剛畢業的姪女到東京畢業旅行，昨晚得知今天返回高雄的班機取消後相當錯愕，她曾試著打電話向長榮詢問後續補救措施，但電話塞爆一直打不進去，只好自力救濟訂了機場的飯店，準備今天萬一無法改簽其他航班的話就在機場多待一晚。

由於BR107班機於12點45分起飛，報到時間從10點開始，謝小姐提早在9點抵達機場，9點半左右就有長榮人員出來接待說明，協助他們改簽華航同時段飛高雄的班機，並引導他們去華航櫃台辦理報到和掛行李的手續。

謝小姐表示，長榮的處理很快速，緩和了她的緊張，現場並沒有恐慌的狀況。雖然對於工會無預警罷工表示無法接受，但她表示以後還是會繼續搭長榮。

擔任工程師的陳先生帶著女兒和妻子到東京旅遊，他選擇改簽全日空的班機飛往台北後再搭車返回高雄。陳先生表示，改簽和轉車費用長榮將全額負責並不會有問題，只是多花了一點回家的時間，不過幸好明後天為週末假日，不會影響上班。

對於長榮工作突襲罷工的做法，陳先生表示，罷工是員工的權益他表示尊重，但程序是否OK，因為他不知道國外的做法所以也無從評論，「畢竟這次也是台灣的第二例」。

至於長榮的緊急應變措施，陳先生說到目前為止覺得還OK，不過他也表示，搭長榮主要是因為長榮的安全性是世界級的，罷工是否會造成影響，也要看後續的處理，持續的時間是多久他也不了解，也只能後續再來觀察，評估以後還要不要搭長榮。

陳先生說，花比較多錢搭長榮而不是去搭廉航，主要是這些考量，如果長榮的條件已經沒有優於廉航，當然會做其他考慮。

從事半導體業的戴先生遇到他人生最具戲劇性的一天。戴先生被公司派駐日本工作一年，今天是日本居留的最後一天，如果今天沒有出境他將成為非法居留，所以無論如何一定要在今天返回台灣。

戴先生在日本工作地點位於靜岡縣，所以昨晚提早到上野住宿，突然知道自己要搭的長榮班機停飛，他說台灣、日本兩邊公司都很混亂，尤其日本的公司一切按流程走，流程突然亂了套公司也手忙腳亂，幸好在長榮的安排下他也改搭華航同時段班機可以如期返回高雄。

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