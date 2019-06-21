恆春「世界級日落」吸睛也吸金 門票收入三年來破兩千萬元

2019-06-21 16:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕擁世界級日落的恆春關山遊憩區，恆春鎮公所於2016年2月1日開始執行收費，門票全票60元、半票30元，鎮民免費。恆春鎮公所統計至今，已獲超過2000萬元的公共造產收入。

恆春關山遊憩區因為能在一望無際的平台看日落，曾被CNN認證是「世界級日落」，以往每天下午不論是當地人或遊客，都會湧入一覽世界級的景觀，熱鬧非凡。

恆春鎮長盧玉棟自民國103年上任後，經向墾丁國家公園管理處收回恆春關山遊憩區的規劃營運，開闢鎮民就業機會，在納入公共造產經營後致力改善各項軟硬體設備及環境綠美化，盼提供遊客優質的旅遊服務。

恆春鎮公所表示，關山遊憩區的收入挹注恆春鎮公所開源節流，收入皆用於社會福利各項支出，從2016年2月1日開始營運收費至今，收入已經突破2000萬元大關。

公所指出，關山本就有國際級景觀，希望持續打造更符國際水準的休閒育樂自然景觀點，為恆春鎮吸引更多遊客、帶動地方經濟產業發展，未來會持續規劃更多軟硬體等多元化符合新時代潮流的活動設備，例如前2年的日落音樂會，都吸引許多民眾前來，祈許有賓至如歸般的旅遊服務。

不過，收費之初，就有不少資深旅遊業者指收費的觀景台只是1個點，還是可以從其他地方賞夕陽，像是鄰近「日落大道」的高地，還不用跟大家人擠人等，讓人潮是否會因收費而不再吸引人進入而出現隱憂。

從墾丁國家公園管理處的統計數據則可看出，收費前1年年遊客數達11萬餘人，但2016年僅剩7萬多人，不過收費後並未有明顯起伏，2017年則是再降至5.3萬人，去年則是再「腰斬」到2.6萬人，尤其傳統旺季的8、9月分別僅866、912人，除是有統計以來首度滑落千人大關外，發生在暑假更是令人匪夷索思。

不過，今年統計至5月，就已達3.8萬人，且2月再度站上相隔逾兩年的單月1萬人大關，顯見整個恆春半島及墾丁的觀光有回春跡象。

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