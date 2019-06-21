新竹市將軍村回來了 圖書資訊園區重現大宅院將軍村樣貌

2019-06-21 15:42

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市將軍村開放圖書資訊園區29日全新開館！原「金城新村」所在的新竹市歷史建築，已轉型為將軍村開放圖書資訊園區，其中3棟眷舍已化身為生活里院、修復館及慢食學院，未來將成為展覽、眷村味等複合式資訊園區，29日也有市集與導覽體驗課程，邀請民眾來體驗將軍村的眷村活力。

新竹市文化局表示，將軍村位在金城一路，因先後有上百位將軍居住而得名，這些建築主要參考美軍顧問團宿舍建造，因具文資特色，已登錄為歷史建築，市府將僅剩的15棟建物全面保存，第一期先修復3棟，工程設計打開原有的隔間牆，更拆卸早已頹塌的老圍牆改成步道，不僅形成自然的探索動線，也讓園區在視覺上更通透，屋內天花板露出原始木桁架的結構，更保留60年前將軍及眷屬們生活的痕跡。

市府除利用周遭腹地，也規畫戶外野宴區、窯灶區、大地圖書館-可食地景區，其中原為將軍村的醫務所及竹人托兒所的大地圖書館，修復過程還意外挖出「防空洞」遺跡，展現823砲戰後興建的將軍村樣貌，此次也特別加強風雨棚架、擋土牆，加強對遺跡的維護。

將軍村原住戶張蘭澄將軍說，將軍村讓當年顛沛的軍人們有「家的感覺」，尤其過年時，家家戶戶都端出家鄉菜同慶，延伸出專屬的眷村味，且將軍村為甲級眷舍，獨門獨院外也比一般眷舍寬敞，可看出過去將軍生活的樣貌，尤其重現客廳、餐廳、廚房與浴廁樣貌，都讓人很有感。

將軍村原住戶宋樹人也說，看到將軍村眷舍被保留，感覺真的很不錯，也讓他們這些原住戶很有感。

文化局表示，29日當天會有「共創我們的生活百科全書 —從將軍村到圖書館」主題論壇，戶外也有限定的「三味市集」，以在地好味、金城眷味及書香味為主題，並規劃「修復」、「木工」、「走讀將軍村」等不同主題體驗活動與靜態展覽，還有家電駐點修理站、林產小學堂等，展現眷村知識園區的多元樣貌。

未來開館後也會在生活里院及修復館有定期展覽，會展出將軍村設計規劃的歷程與故事，也展出眷村時期的老物件，如823砲彈酒、熨斗、茶壺等內容，可電洽：03-542-6508。

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