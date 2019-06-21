觀景台當跑道、古厝上攀爬... 澎湖觀光亂象層出不窮

2019-06-21 12:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入觀光旺季，大批遊客湧入，部分遊客不諳澎湖風土民情，出現多處亂象，西嶼外垵餌砲設立的觀景台，被遊客當成跑道，機車直接騎上去；而西嶼大菓葉玄武岩柱下方硓????石厝斷垣殘壁，遊客也任意攀爬易生危險。

根據文獻記載，外垵餌砲設於西埔頂，在外垵燈塔前方，位在窪地當中，是用水泥製作的八角形砲座與雙砲管，是日軍統治澎湖時用來引誘美軍轟炸的假砲，砲座寬度為5.35公尺，砲管長度為6.13公尺，砲管間距為3.16公尺。餌砲是頗為稀少、特殊的軍事設施，為因應戰爭的產物，不僅是第二次世界大戰的見證，也反映外垵戰略地理位置的重要性。

由於外垵餌砲處在台地地形窪地中，每逢下雨必定積水，因此澎湖縣政府旅遊處在旁設置觀景台，由於外型類似火箭發射台，也被人稱為發射台，下方設立停車場，近來卻看到有情侶遊客騎車直接上觀景台，只圖自己方便卻易生危險；相同的情形也發生在西嶼大菓葉玄武岩柱觀賞區，民眾闖入民宅拍照，由於硓????石風化多時，隨時都有坍塌危險。

針對觀光亂象，澎湖縣政府旅遊處表示，有關外垵餌砲觀景台前有設置停車場，並鋪設步道供遊客步行參觀。為避免遊客發生危險、設施損壞，縣政府將設置告示牌以禁止動力車輛進入。屆時如有違規情形發生，縣政府將依據發展觀光條例裁處，請民眾切勿以身試法。至於攀爬民宅雖屬私人產權，公部門無法可管，但業主也可提侵權告訴。

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