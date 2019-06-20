不畏大熱天 熊讚愛心團隊 送愛到苗栗

2019-06-20 20:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕遠在彰化的熊讚愛心團隊，不畏天氣炎熱，昨天從彰化開車北上，將愛心人士集資所購買價值超過5萬元的醫療器材送至創世基金會苗栗植物人安養院，希望藉由團隊拋磚引玉，號召社會大眾一同響應，讓愛一直傳遞下去。

熊讚愛心團隊號召人廖敏雄，2016年8月起，陸續集結各界資源，愛心遍布創世全台多所安養院。他表示，此次已是團隊第3次捐贈苗栗院物資，得知苗栗擴院後安養人數倍增，特地捐贈蒸氣治療器，氣墊床等器材，希望提供植物人更好的照護品質，也期望大眾行有餘力，以實際行動支持。

創世苗栗院長陳綠蓉表示，創世一直都是靠民眾小額捐款點滴累積，才能持續照顧植物人33年，熊讚愛心團隊夥伴出錢又出力，幫忙號召並親送物資，真的非常感謝。

陳綠蓉說，苗栗院目前安養56名植物人，院民人數持續增加，衛材與設備的需求也增加；此外，因院民皆重度臥床者，倘若火災來臨，無法自行避難，將危及生命，因此創世今年規劃全面提升消防規格，讓每間院房成為避難空間，延長黃金救援時間，維護院民的生命安全，也希望社會大眾能共襄善舉。

苗栗院將於7月26日晚間6點半，於千璽會館舉辦「愛消防 傳平安」公益餐會，認助餐券之民眾當天除可享用美味佳餚，還可欣賞精彩表演，所得將全數用於安養院消防設備升級與植物人安養、到宅服務，如不克前來，也可轉贈弱勢家庭，一份愛心、雙重意義。愛心專線：037-275848。

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