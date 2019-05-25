結合愛心園遊會闖關宣導 做公益又學防災

2019-05-25 22:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府消防局第五救災救護大隊與創世基金會在永康區聯合舉辦愛心園遊會，全力動員支援，透過系列的闖關宣導，讓大小朋友參與公益之餘，也能學到災害時，緊急應變的技術與知識，相當實用，迴響熱烈。

台南郵局也響應這場活動，除了設攤服務，宣導相關業務，並教民眾防詐騙技巧，也喚起反貪意識之外，還贊助義賣，力挺公益，愛心不落人後。

園遊會在中華夜市的場地進行，有80個愛心攤商，加上舞台公益演出，義賣所得將運用在安養院的消防安全升級，以及幫助植物人雙軌服務，民眾湧入，共襄盛舉。

第五大隊長黃輝林表示，有鑒於近年來住宅、醫療院所、安養機構或其他公眾場所火警案件發生，為提升民眾對災害預防重要的概念，讓傷亡降至最低，特地與創世基金會合辦這場活動，藉由寓教於樂的闖關，傳授危及狀況時安全防護與逃生的觀念。

闖關活動包含突發事故時的CPR、氣爆著火時的停躺滾，以及消防瞄子射水，讓民眾體驗搶救工作的辛苦，大小朋友爭相體驗。

黃輝林指出，創世在全台共有17間安養院，多半屬不易移動的植物人，若遇上火警無法自行避難，為提升消防設備，園遊會的收益將配合改善，爭取多一分黃金救援時刻，也希望透過宣導闖關，讓民眾學習快速應變之道，有備無患。

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