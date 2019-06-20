2替代役男打造「烏金」品牌 官田人感念

2019-06-20 19:20

〔記者楊金城／台南報導〕以地方創生發展的官田烏金社區產業，將廢棄菱角殼變成「烏金」菱殼炭，發展出菱炭米、烏金吸附包、菱炭杯、發電雞精包等產品，得力於官田區公所兩名替代役男王健宇、劉亞琮協助打造烏金品牌與產業行銷，讓官田烏金被看見。

南市民政局推展「替代役參與區里社造計畫」專案，王健宇、劉亞琮去年8月至官田區公所服務，昨天發表「炭尋之旅」社造成果展，在退伍前，留下為地方產業打拚的美好成果。

官田烏金系列產品，至今有官田烏金社區合作社的吸附包和菱炭植栽、六穎陶秀菱炭杯、烏山頭能源牧場的發電雞精包和雞蛋盒、陳水榮農場菱炭米。合作社的菱炭生活工場並生產裸炭交由「那顆炭」公司行銷，打造為生產、行銷、體驗和教育的基地。

畢業於崑山科大視覺傳達設計研究所的王健宇及畢業於南台科大多媒體電腦娛樂系的劉亞琮，去年到官田公所服替代役後，區長顏能通借重他們的專長，協助營造烏金產業品牌、包裝設計和行銷。

顏能通說，兩位替代役男協助開發官田烏金商標、菱角娃娃、烏金系列產品外包裝、菱炭文宣與桌曆、動畫短片，並擔任烏金炭使，接待各地的菱炭參訪團，表現優異。南市民政局長顏振標和烏金產業代表贈送菱炭米、菱炭杯給王健宇和劉亞琮，感謝和肯定兩人對官田烏金產業的貢獻。

王健宇和劉亞琮說，看到菱炭串起社區感情和地方創生產業，很高興能參與品牌設計、產業行銷，做出成績。

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