小「泳士」放流花枝、九孔苗 潛水拿畢業證書

2019-06-20 16:31

〔記者林欣漢／新北報導〕大海頒發的畢業證書！

與東北角卯澳灣僅一牆之隔的新北市福連國小，今天的畢業典禮很不一樣，3名畢業生要泳渡卯澳灣、潛水拿畢業證書，還要把5000尾花枝、10萬粒九孔幼苗放流到卯澳灣，才算順利完成任務，校方期許孩子從小扎穩保育的觀念，用實際行動愛護海洋、守護海洋。

新北市農業局連續第6年與福連國小結合九孔幼苗放流及畢業典禮，今天3名畢業「泳士」在老師及在地海洋保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」志工們的帶領下泳渡卯澳灣，並親手將象徵復育希望的九孔苗及花枝苗送回牠們的故鄉卯澳灣。

農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，農業局在每年11月以人工繁殖九孔，在園區工作人員辛勤照料、細心呵護下，九孔寶寶經過浮游期、浪板著苗期和九孔池成長期，殼長已經長到2到3公分，具有一定攝食能力，可以面對大自然的挑戰。

2014年起新北市府也與海洋大學合作進行花枝的人工繁殖，花枝媽媽們也會在每年的春天開始產卵，經過3到4個月的飼育及照料，花枝寶寶體長到了3公分左右，也準備好要回到卯澳灣，增加花枝的資源量，讓野外族群得以延續。

福連國小校長施智元說，卯澳灣是福連國小學生共同的生活連結，家長也多從事漁業，這片海是他們賴以為生的海域，今天安排在校生將一袋袋花枝苗傳遞到岸邊，再由畢業生泳渡卯澳灣時放流，並下潛到海底領取「勇士狀」，象徵完成挑戰後由海洋頒發畢業證書，從小建立保育觀念，取之於海洋，也要回饋於海洋。

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