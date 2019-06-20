中市弱勢學童晚餐求助無門 議員促安心午餐券放寬限制

2019-06-20 13:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市一位小學生向市議員陳文政陳情，拿愛心餐券去便利商店換餐卻遭拒，因為「安心午餐券」不能換晚餐，只能挨餓。陳今（20）日於議會質詢要求，弱勢家庭工作並非朝九晚五，要求放寬晚上也能用；市長盧秀燕允諾研議放寬使用時段。

陳文政指出，寒假時有位小三學童走進其服務處，一開口就說「我肚子很餓，想要拿學校餐券去便利商店，店員哥哥不讓我換…」，經了解，該學童媽媽改成晚上上班，因不知安心午餐券不能於晚餐使用，只好求助服務處。

他又說，安心午餐券是考量經濟弱勢學童寒暑假、例假日沒有學校提供的營養午餐，父母又外出上班，市府為照顧他們不用煩憂餐食而加以辦理，若晚餐也需要協助，學童需自行向社會局辦理的「愛心守護站」尋求協助。

陳文政表示，安心午餐券全年照顧2萬3千名學童，愛心守護站卻僅服務32個人次，顯見經濟弱勢學童在晚餐若欲尋求協助困難重重，且其家長工作並非朝九晚五，或許是晚餐沒人張羅，建議餐券兌換時段擴大至在晚上。

盧秀燕表示，暑假快到了，將請教育局研議進行安心餐券改革，不要限制使用時段，並在現有財務下更加活用，一定不會讓弱勢學童挨餓時求助無門。社會局也說明，將擴大服務學校未發掘但有需求的少年孩童加以守護。

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