遭控轉診救護車延誤害命 台北醫院：程序無疏失

2019-06-20 11:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市1名林先生向本報投訴，母親今年2月份因動脈阻塞送衛福部台北醫院急診，家屬要求轉診，救護車延誤抵達，造成林母不幸在台大醫院往生，林先生質疑台北醫院有醫療疏失，新北市衛生局涉嫌包庇。台北醫院回應，轉診程序符合規定無疏失；衛生局表示，若家屬有疑慮可申請醫療爭議調處。

林先生指控，今年2月21日中午12點多，母親因頸部動脈栓塞送台北醫院急診，大約1點45至50分他要求轉院，等到2點他詢問為何救護車沒來，主治醫師才出面向家屬確認是否轉診，救護車2點21分抵達，收據卻寫2點10分到，還違規超收費用。

林先生質疑，台北醫院態度消極、拖拉，未在第一時間叫救護車轉院，導致母親延誤救治，而衛生福利部曾表示，若急診患者想轉院，原收治醫院應進行基本處置後，提供數家民間救護車公司協助轉院，但台北醫院僅配合1家，家屬沒有選擇權，而新北市衛生局涉嫌包庇、護航，日後恐有更多人受害。

台北醫院表示，林母為急性缺血腦中風，當時醫師曾向家屬說明，應把握黃金3小時施打血栓溶解劑，且轉院過程有風險，但家屬經長時間討論仍堅持轉診，救護車公司分別於2點及2點5分收到轉診通報，2點25分派車抵達，患者2點50分送至台大醫院，過程皆符合規定無疏失，對於林母不幸往生，院方感到遺憾。

衛生局醫事管理科長楊時豪表示，現行法規並無規定醫院須配合幾家救護車公司，台北醫院只配合1家沒有違規，但會建議院方再增加1家，以降低風險；此外，新北市訂有救護車執行勤務收費標準，針對距離、出勤人數及設備等皆有明確收費方式，如果有超收或亂收情形，將依緊急醫療救護法開罰6至30萬元。

楊時豪指出，若家屬對院方轉診過程有疑慮，可向衛生局申請醫療爭議調處，將邀請專家學者召開委員會，並請雙方陳述意見，由委員會介入協調，如果仍有醫療糾紛，建議走司法程序。

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