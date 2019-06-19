屏東海生館也發現秋行軍蟲 教育部籲各級學校加強巡查

2019-06-19 19:27

〔記者林曉雲／台北報導〕校園暨社教育館所昨夜發現首例秋行軍蟲蹤跡，教育部資科司科長高志璋說，位於屏東縣車城鄉的國立海生館週遭沒有農作物，卻發現秋行軍蟲疫情且已確檢成案。教育部緊急呼籲各級學校持續巡察通報，共同協力投入控制疫情。

截至今天上午，農委會公告全國秋行軍蟲的幼蟲發生案例確認有98件，成蟲已誘捕到68隻，已執行銷毀64件，噴藥防治9件。教育部今天上午也首度接獲國立海洋生物博物館已於昨晚11點左右通報發現疑似秋行軍蟲的成蟲，經過農委會防檢局判定確定為秋行軍蟲成蟲雌蛾。

農委會防檢局說，海生館附近並無種植相關作物，蟲體可能是因趨光性導致個體飛到海生館，而非當地羽化，因此農政單位無法進行農作物勘災及噴藥。教育部除了與農委會防檢局及高雄農改場聯繫，提供海生館後續處置作為的建議，依防檢局建議程序處理，並請海生館仍應每日持續密切巡察，隨時回報結果。

教育部也呼籲各級教育單位及教育部所轄之校園館所、農林地等管理人員，即使非農作物區域，仍有可能有秋行軍蟲成蟲入侵產卵的風險，要求每日巡察，共同防疫；如確認為秋行軍蟲，請勿自行噴灑農藥，應聯繫鄰近農委會農業改場及轄管地方政府協助勘災及進行噴藥防治措施。

此外，目前農委會防檢局已成立新的秋行軍蟲專區，相關秋行軍蟲的疫情、即時訊息及型態圖片均已展示在網頁上，可逕上農委會防檢局秋行軍蟲專區查詢。

教育部再次呼籲全國師生與民眾應攜手防疫，雖已進入第二階段的防治，仍須落實秋行軍蟲防治巡察、通報，農委會通報獎金仍持續到6月21日止。

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