殲滅秋行軍蟲！農化廠籲比照斜紋夜蛾類防治 不必過度恐慌

2019-06-19 18:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕秋行軍蟲來勢洶洶，農政單位嚴陣以待，農民更是不知所措，中華民國農會附設各級農會農化廠呼籲比照防治斜紋夜蛾類即可，不必過度恐慌。

農化廠課長周國鴻今天指出，秋行軍蟲不像非洲豬瘟一樣無藥可治，可以比喻成是台灣已存在許多夜盜蛾類中多加一種，農民以現行防治法就可以處理，不必人心惶惶。

根據聯合國農糧組織（FAO）資訊顯示，秋行軍蟲原生於美洲，2016年入侵非洲，2018年再傳播到印度、斯里蘭卡與中國雲南，今年初則快速在中國10多個省分延燒。

周國鴻說，台灣在今年6月前無論是從事田間監測的學者或是生物相調查團隊，受理農民送來的植物、昆蟲樣本，都未發現任何秋行軍蟲蹤跡，各地蛾科性費洛蒙誘捕器也沒有捕獲成蟲，可見秋行軍蟲在台灣是新發現的蟲害，若能落實加強教育農民，掌握用藥時機就可有效防治。

中興大學植病系畢業的周國鴻強調，秋行軍蟲為聯合國糧食及農業組織（FAO）通緝的全球重要害蟲，主要為害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物，根據統計截至今天中午，國內秋行軍蟲幼蟲發生案例確認累計98件，已執行銷毀64件、噴藥防治9件。

周國鴻說，農政單位推荐用藥賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種藥劑只限定玉米類，不適用水稻或花生等其他農作物，建議農政單位應放寬推荐藥劑，比照斜紋夜蛾類用藥讓農民即時噴灑，就能有效防治。

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