台南意麵、雞絲麵登上國際 世界品質評鑑大賞獲獎

2019-06-19 18:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南傳統麵食製作老廠全福興，以台南意麵、雞絲麵，參加2019年世界品質評鑑大賞獲獎，這項近60年歷史被譽為「食品界奧林匹克」的肯定，證明台南傳統本土麵食風味、品質都不輸義大利麵及日本拉麵。

台南在地美食小吃聞名海內外，其中鍋燒意麵、鱔魚意麵、蚵仔麵線、當歸鴨麵線等更是遊客必吃選項，其中的靈魂角色，麵體本身就是使用意麵、雞絲麵。

全福興製麵第2代黃彥儒說，就是在台南如此普遍卻又如此重要的一項麵食，看到老一輩在品質把關上的辛苦，以及傳統麵食所面臨的瓶頸，這也不禁思考，台南的意麵，雞絲麵，有這麼悠久的飲食基礎，這麼好的製作品質，為甚麼不能像日本拉麵、像義大利麵在國際間發揚？

因此，全福興從早期傳統方式的製麵環境，隨著時代對食安要求演進，設立廠房，加強原物料監控和提升食品安全衛生製程，將傳統的麵食製作品質取得國際級的食品安全證書，並把這台灣本土傳統麵食推向國際舞台。

全福興傳統麵食於2018年「比利時國際食品風味大賽」中獲獎，今年更首次在MONDE SELECTION世界品質評鑑大賞中獲獎，不僅將台南傳統麵食意麵、雞絲麵推向國際，也讓更多人看見台灣的飲食文化和麵食製作品質。

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