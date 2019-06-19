埤塘清淤到底好不好？ 桃市野鳥學會槓上水利會

2019-06-19 17:19

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市野鳥學會今天在臉書PO文抨擊台灣桃園農田水利會位於觀音區11-20號埤塘，屬於埤塘濕地，在未經許可情況下進行浚渫工程，已經違反濕地保育法不得變更地形地貌規定；桃園農田水利會總幹事黃金德表示，水利會所屬埤塘負責灌溉，埤塘像水庫一樣會淤積，定期清淤反而是維持原有地形地貌，何來違法情事。

都市發展局都市設計科代理科長鄭緯仁表示，農田水利會負責水利灌溉，由於埤塘會淤積，因此定期清淤是必要作法，針對11-20號埤塘有堆置土方情形，除發函桃園農田水利會陳述意見，並開出限期改善公文，並協助媒合土方清運場域，目前確定進入中油天然氣第三接收站（三接）工地，至於灌水泥漿係清運土方前期工程以利土石清運，並於清運完成後即予清除。

黃金德說，濕地保育法第25條「非經主管機關許可，禁止挖掘、取土、埋填、堆置或變更濕地地形地貌」，如今水利會進行11-20號埤塘浚渫工程，只是將淤積挖走，並非在空曠土地挖個大坑出來，這是維持原有埤塘的地形地貌，另外，浚渫產生砂石也是擺在原埤塘範圍內並未外運，為處理這些砂石，水利會已經和中油公司談妥，未來將免費進入三接工地，目前已經進行上網清運招標工程，也會如期繳交土方稅，預估10萬立方公尺砂石，要繳交100萬元給桃園市政府。

黃金德表示，11-20號埤塘占地約20公頃，由於淤積嚴重，灌溉功能越來越少，因此去年啟動浚渫工程，首先停止埤塘放水，並將挖出的淤沙堆置於埤塘旁浮出水面的土地，約清出十萬立方米淤沙。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，11-20號埤塘填土（俗名紅塘埤）自106年疑遭違法填土後，每年近千隻鳳頭潛鴨棲息度冬的盛況不再，野鳥學會調查發現紅塘埤至少遭填五分之一，去年四月發函市府至今仍未處理，另6月17日學會發現機具進入填土區，並灌水泥進行工程，紅塘埤填土案，已明顯違反濕地保育法。

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