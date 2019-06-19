從護士姐姐做到護士阿姨…國小護理師獲頒杏壇獎

2019-06-19 17:12

〔記者林曉雲／台北報導〕學校了老師和校長之外，學校幹事、護士阿姨、工友阿姨等也是陪伴和協助學子順利在校學習長大，不可或缺的重要人物。108年杏壇芬芳獎頒獎典禮今天在南投縣中興新村中興會堂舉行，由教育部國教署長彭富源主持，80位教育人員及10個團體獲獎，表彰他們富有教育大愛及對教育的貢獻。

台北市溪山國小護理師王麗玲，從護士姐姐做到護士阿姨，她認得從幼兒園到小學每一個孩子，小朋友不管是跌倒受傷，甚至是便秘大不出來，第一時間都去找她求救，在溪山服務7年，曾為幫助2位弱勢生順利參與畢旅，尋求善心企業機構捐款；低收學童罹患急性肝炎，王麗玲也協助住院及照護，以及出院之後的家庭訪視與衛教。

校長施春明表示，王麗玲校護是溪山最暖心的守護天使。王麗玲謙虛表示，她只是做好她的工作，很感謝受到肯定。

彰化市平和國小工友劉明珠女士，在校服務已17年多，教育部肯定她除了在環境清潔、門禁管理等基本職責認真負責外，對於學校的多元學習活動也盡心參與及協助，舉凡指導學生資訊科技競賽、訓練說故事志工、活化校園裝置藝術等事務，讓學生樂在各種學習活動，且在自我也獲得許多的成長，營造共好學習場域。

國立苑裡高中幹事蔡閔翔，是一位重度視覺障礙者，投身教育工作迄今已近15年，一直在工作崗位上發揮螺絲釘的精神；而雙眼失明的台中市立啟明學校教師湯國保，是文化大學中國音樂學系畢業，民國84年曾獲殘障青年演奏家首獎，回母校任教，教音樂也教按摩；員林高中主任王儀珍，任教已34年，訓練學生參加閩南語語文競賽，不介意金錢及時間的付出，歷任秘書、圖書館、總務、學務、教務主任，並擔任多年全國語文競賽評審，期許自己永遠保有教育愛與熱忱。

國教署長彭富源表示，今年得獎者的身分更多元，共同的特質就是充滿愛心、耐心及對本身工作的執著熱忱，得獎者包括高中組16人、高職組15人、國中組20人、國小組24人、幼兒園組2人、特教組3人，得獎原因有創新教學，也有全心奉獻的動人故事，充分展現出「杏壇飄香、芬芳滿園」的活動主軸。

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