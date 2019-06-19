午餐免費 北海岸暑期免費課輔班即日起受理報名

2019-06-19 13:02

〔記者林欣漢／新北報導〕暑假即將到來，新北市立圖書館與「永齡希望小學—新北教分校」合作，在北海岸開設暑期免費課輔班，石門、三芝、金山、萬里的中低收入戶、原住民、新住民、隔代教養、單親等弱勢家庭學生都可以報名，但只在金山、三芝分館上課，7月1日起開課，採小班教學加強國文、數學、英文等課業，並安排多元閱讀活動，吃午餐不用錢，即日起受理報名，招收國小3到6年級學生，可電洽：02-24924490。

新北市立圖書館三芝分館主任蕭千惠表示，暑期的課輔開銷對低收入戶和經濟弱勢的家庭負擔不輕，為了讓弱勢家庭孩子們在暑假期間能得到妥善照顧，圖書館和「永齡希望小學—新北教分校」合作，強化陪讀服務，提供北海岸地區的弱勢學童每週至少五天的免費課輔，同時供應午餐，除了協助學童利用暑假加強自己的國語、數學、英文等學科能力，完成暑假作業，也安排多元閱讀活動，希望可以幫助學習落後的孩子利用暑假跟上學習進度，順利銜接開學課程。

曾姓母親說，孩子放暑假，但是自己白天要工作，無法照顧小孩，補習班距離遠，費用又貴，現在圖書館有專業老師帶領的課後輔導班，讓我們很安心。

蕭千惠說，弱勢家庭小孩的學習資源與管道相對缺乏，暑期課輔提供補救教學及午餐，全部免費，希望照顧偏鄉弱勢學童，讓家長不用擔心暑假期間孩子的照顧問題，同時也提升弱勢家庭子女的教育，歡迎有需要的北海岸家長多加利用。詳細可上新北市立圖書館網站查詢，或電洽：02-24924490。

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