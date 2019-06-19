六輕「彈性纖維廠」欲量產 環團：環評通過18年未設廠應重新環評

2019-06-19 13:02

〔記者劉力仁／台北報導〕台塑欲將18年前通過環評、目前尚未生產的彈性纖維廠案興建案移轉入台塑旭公司生產，以「變更環評內容對照表」送環評委員會審查，環保署今天排審此案，台灣水資源保育聯盟痛批，六輕現已設立之各廠環評空污排放總量已超過當年環評核定六輕園區空污總量，加上彈性纖維廠環評通過18年未設廠，應該重新進行環評審查，環評委員也駁回此案。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，彈性纖維廠於89年六輕二期通過環評但至今未設廠，台塑旭公司所送變更資料都已改變原設計，應先釐清環評量爭議、重做健康風險評估、重做環評，或至少應依照環評法16條，做環境現況差異分析。

粘麗玉表示，依照六輕已設廠之各廠環評量加總總和為TSP 6265.84噸/年、SOx 28601.41噸/年、NOx 35762.37噸/年、VOC 10814噸/年；六輕產區當年通過環評時，空污限制總量為TSP 3340噸/年、SOx 16000噸/年、NOx 19622噸/年、VOC 4302 噸/年，現在各廠環評量加總之後已超過環評核定總量，屬違法狀態，各廠環評量未下修前，反對任何產能增加違法程序。

台塑旭公司代表在會中表示，應以六輕整體石化園區環評角度檢視，整個廠區逐步擴大開發至今並非沒有動靜，台塑旭是六輕園區的一個廠，應該以整體角度看待此案，而不是僅看單一廠，且本案變更內容單純，DMAc、SOx、NOx、CO、TSP都會減量，對空氣品質更為有利，產能也沒有增加。

環評委員最後認同18年未興建，時空環境都有改變，若要興建量產，難以認定對於環境影響輕微，不同意以「變更環評內容對照表」審查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法