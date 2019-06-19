藍染與金屬生命之樹聯展 祝福畢業生邁向人生新旅程

2019-06-19 10:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為祝福畢業生，中國科技大學邀請視覺傳達設計系研究所校友藝術家蔣育鳳，帶領新竹校區學弟妹以客家藍染技藝結合團隊合作，即日起到30日在健心館舉辦「十年樹木百年樹人—藍染暨金屬生命之樹作品聯合創作展」，讓觀眾帶著袋袋祝福走向未來人生的新旅程。

這項展覽，為中國科大為落實教育部特色主題計畫的美感教育活動，作品巧妙融合藍染、夾染、縫染、絞染等染布技藝，加上金屬的設計工藝搭配，配合著108年畢業典禮展出，運用團體創作的藍染結合及蔣育鳳的生命之樹，具有向下扎根的穩定感，客家大縣的的樸實感，也凸顯當代藝術的創新設計。

中國科大副學務長郭小喬表示，這次藍染暨金屬生命之樹作品聯合創作，分為二區呈現。第一區「袋滿祝福」，在藝術創作的金屬樹叢脈絡中融入了學生們聯合創作的束口袋，結合畢業賀詞懸掛，裝滿豐富的知識及學校師生們滿溢的祝福。

作品加上藍染抱枕在樹稍中及校園內窗外樹叢當背景構成，意寓學校十年樹木百年樹人的用心，及學校永遠是學生們的靠山之意，讓客家文化與藝術美學的交流，觀者坐在樹下可以感受滿滿祝福及生命之美，帶著學校師生的袋袋祝福，走向未來人生的新旅程。

第二區「前程萬里」，作品以12片大型的藍染創作為架構主軸，在健心館二樓走廊上以藍染懸掛場景創造出一片藍海及祝賀詞，象徵學子們在此學習後邁向新的人生，不會感到徬徨失去方向，一路穩當行向美好前景。其中二幅相連作品「峰」，運用藍染技藝中的縫染及漸層技法，以新竹縣五峰鄉山景為發想，表示學子們是在新竹縣學習努力有成登上高峰。

策展人蔣育鳳表示，藍染是先民的智慧傳承且製作過成繁複，金屬架構的大樹加上柔軟的染布，表現出剛柔並濟的內涵，且大型染布創作需團隊合作彼此相互配合才能完成，讓學員們了解一件美好的事物，可經由反覆練習及學習及與人共好加上創新設計，定能使成果達到更佳，並學習客家刻苦堅毅與文化的精髓，在往後的人生路上能更有韌性面對未來。

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