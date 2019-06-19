焦慮憂鬱不僅因壓力 奇美醫研究證實腦與膀胱有關

2019-06-19 09:36

〔記者萬于甄／台南報導〕在一般民眾的認知中，大腦跟膀胱看似沒有關係，但奇美醫學中心精神科與婦產部婦女泌尿科的聯合研究，發現憂鬱症及焦慮症等輕型精神疾病，常因壓力引發，且伴隨一些慢性身體疾病，像是下泌尿道症狀，相關科別之間則有個案的跨科別轉介治療，具有一定的成效。

奇美醫學中心精神科主治醫師黃隆正指出，台灣憂鬱症與焦慮症兩者常常一起發生，盛行率估計約24%，除因壓力引發外，也有先天體質因素；近幾年來更發現因下泌尿道症狀對生活的影響，導致患者在長期的壓力下，產生焦慮或是憂鬱症狀。

黃隆正及婦產部婦女泌尿科主治醫師吳銘斌針對該系列研究，證實憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀不僅有共病關係，且為雙向的因果關係，更有共同致病機轉，同時提供「腦-膀胱軸疾病」理論的一個有力實證支持，研究結果已分別刊登在兩個國際知名期刊。

奇美醫學中心表示，由於憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀存在雙向因果關係，暗示這兩大疾病之間可能亦有共同致病機轉，不同科別的相關臨床醫師應該要注意這兩大疾病和症狀之間的共病，需要相互轉介及合併治療，才能有更好的效果。

一名48歲吳姓婦人因為失眠問題在一般診所拿藥覺得效果不佳，輾轉向奇美醫學中心精神科求診，經黃隆正詳細問診後，發現吳婦不僅有焦慮症狀，也有夜尿及尿失禁症狀，轉介婦女泌尿科主治醫師吳銘斌門診合併治療後，其症狀已改善，生活品質也得以提高。

黃隆正表示，未來仍需要更多的研究來了解其詳細機轉、藥物發展及其他治療方法；目前奇美醫學中心在相關科別之間已經有個案的跨科別轉介治療，也都有一定的成效。

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